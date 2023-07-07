Дзержинский, Ленинский, Московский: Зеленского просят переименовать суды

На сайте президента Украины создали петицию с требованием переименовать суды, названия которых связаны с коммунистической или российской идеологией.

По словам автора прошения Екатерины Бутко, на сегодня в Украине есть как минимум 94 суда, названия которых связаны с СССР или РФ.

По закону, исключительное право подать законопроект о переименовании суда имеет президент Украины после проведения консультаций с Высшим советом правосудия, объясняет Бутко.

«Недопустимо, чтобы украинские суды до сих пор носили имена агрессоров и узурпаторов украинского народа или символы враждебной идеологии. Переименование судов является важным шагом возвращения к национальной идентичности Украины. Действующие названия не отражают ценностей и стремлений современной Украины», — пишет автор.

В петиции президента Владимира Зеленского просят:

1. Инициировать проведение консультаций с Высшим советом правосудия по переименованию судов, которые носят советские и российские названия;

2. На основе проведенных консультаций внести в Верховную Раду законопроект о переименовании этих судов.

Отметим, что в Харькове есть девять районных судов, и названия всех кроме Киевского так или иначе связаны с коммунистической идеологией или РФ: Дзержинского, Коминтерновского, Червонозаводского, Московского, Фрунзенского, Октябрьского, Ленинского и Орджоникидзевского.