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Дзержинский, Ленинский, Московский: Зеленского просят переименовать суды

Общество 14:59   07.07.2023
Елена Нагорная
Дзержинский, Ленинский, Московский: Зеленского просят переименовать суды

На сайте президента Украины создали петицию с требованием переименовать суды, названия которых связаны с коммунистической или российской идеологией.

По словам автора прошения Екатерины Бутко, на сегодня в Украине есть как минимум 94 суда, названия которых связаны с СССР или РФ.

По закону, исключительное право подать законопроект о переименовании суда имеет президент Украины после проведения консультаций с Высшим советом правосудия, объясняет Бутко.

«Недопустимо, чтобы украинские суды до сих пор носили имена агрессоров и узурпаторов украинского народа или символы враждебной идеологии. Переименование судов является важным шагом возвращения к национальной идентичности Украины. Действующие названия не отражают ценностей и стремлений современной Украины», — пишет автор.

В петиции президента Владимира Зеленского просят:
1. Инициировать проведение консультаций с Высшим советом правосудия по переименованию судов, которые носят советские и российские названия;
2. На основе проведенных консультаций внести в Верховную Раду законопроект о переименовании этих судов.

Отметим, что в Харькове есть девять районных судов, и названия всех кроме Киевского так или иначе связаны с коммунистической идеологией или РФ: Дзержинского, Коминтерновского, Червонозаводского, Московского, Фрунзенского, Октябрьского, Ленинского и Орджоникидзевского.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 14:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте президента Украины создали петицию с требованием переименовать суды, названия которых связаны с коммунистической или российской идеологией.".