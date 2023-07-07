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Дзержинський, Ленінський, Московський: Зеленського просять перейменувати суди

Політика 14:59   07.07.2023
Олена Нагорна
Дзержинський, Ленінський, Московський: Зеленського просять перейменувати суди

На сайті президента України створили петицію з вимогою перейменувати суди, назви яких пов’язані із комуністичною чи російською ідеологією.

За словами авторки прохання Катерини Бутко, на сьогодні в Україні є щонайменше 94 суди, назви яких пов’язані з СРСР чи РФ.

За законом виняткове право подати законопроєкт про перейменування суду має президент України після проведення консультацій з Вищою радою правосуддя, пояснює Бутко.

“Неприпустимо, щоби українські суди досі носили імена агресорів та узурпаторів українського народу чи символи ворожої ідеології. Перейменування судів є важливим кроком повернення до національної ідентичності України. Чинні назви не відображають цінностей і прагнень сучасної України”, — пише авторка.

У петиції президента Володимира Зеленського просять:
1. Ініціювати проведення консультацій з Вищою радою правосуддя щодо перейменування судів, які мають радянські та російські назви;
2. На основі проведених консультацій внести до Верховної Ради законопроєкт щодо перейменування цих судів.

Зазначимо, що у Харкові є дев’ять районних судів, і назви всіх, окрім Київського, так чи інакше пов’язані з комуністичною ідеологією або РФ: Дзержинського, Комінтернівського, Червонозаводського, Московського, Фрунзенського, Жовтневого, Ленінського та Орджонікідзевського.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 14:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті президента України створили петицію з вимогою перейменувати суди, назви яких пов’язані із комуністичною чи російською ідеологією.".