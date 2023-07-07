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Из артиллерии и минометов: враг обстрелял два приграничных села на Харьковщине

Происшествия 15:48   07.07.2023
Виктория Яковенко
Из артиллерии и минометов: враг обстрелял два приграничных села на Харьковщине Фото: «Заря»

На Золочевщине 7 июля в 13:40 из минометов оккупанты нанесли удар по селу Тимофеевка, а в 12:30 из артиллерии обстреляли село Ивашки.

Об этом сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

В Тимофеевке в результате семи ударов повреждены частный дом и хозяйственные постройки. В населенном пункте пропал свет.

«Около 10 ударов пришлось по Ивашковскому инкубатору и территории предприятия «Альфа». Незначительно повреждено помещение. Жертв нет», — добавил Коваленко.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 15:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Золочевщине 7 июля в 13:40 из минометов оккупанты нанесли удар по селу Тимофеевка, а в 12:30 из артиллерии обстреляли село Ивашки.".