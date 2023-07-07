Полиция показала последствия «прилетов» на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В результате ударов РФ по Харьковщине ранена женщина, а также повреждены здание железнодорожного вокзала, жилые дома и хозяйственные постройки.
Фото последствий обстрелов за сутки опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В результате обстрела в селе Одноробовка Богодуховского района повреждено здание железнодорожного вокзала. В селе Петропавловка разрушены и повреждены жилые дома, а также хозяйственные постройки. В селе Чернещина Изюмского района поврежден дом. Ранения получила 71-летняя женщина. Ее доставили в больницу», — сообщили в полиции.
По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов РФ по Харьковщине ранена женщина, а также повреждены здание железнодорожного вокзала, жилые дома и хозяйственные постройки.".