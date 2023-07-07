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Полиция показала последствия «прилетов» на Харьковщине (фото)

Происшествия 11:15   07.07.2023
Виктория Яковенко
Полиция показала последствия «прилетов» на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате ударов РФ по Харьковщине ранена женщина, а также повреждены здание железнодорожного вокзала, жилые дома и хозяйственные постройки.

Фото последствий обстрелов за сутки опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате обстрела в селе Одноробовка Богодуховского района повреждено здание железнодорожного вокзала. В селе Петропавловка разрушены и повреждены жилые дома, а также хозяйственные постройки. В селе Чернещина Изюмского района поврежден дом. Ранения получила 71-летняя женщина. Ее доставили в больницу», — сообщили в полиции.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов РФ по Харьковщине ранена женщина, а также повреждены здание железнодорожного вокзала, жилые дома и хозяйственные постройки.".