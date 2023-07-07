Полиция показала последствия «прилетов» на Харьковщине (фото)

В результате ударов РФ по Харьковщине ранена женщина, а также повреждены здание железнодорожного вокзала, жилые дома и хозяйственные постройки.

Фото последствий обстрелов за сутки опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате обстрела в селе Одноробовка Богодуховского района повреждено здание железнодорожного вокзала. В селе Петропавловка разрушены и повреждены жилые дома, а также хозяйственные постройки. В селе Чернещина Изюмского района поврежден дом. Ранения получила 71-летняя женщина. Ее доставили в больницу», — сообщили в полиции.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ.