Поліція показала наслідки «прильотів» на Харківщині (фото)

Внаслідок ударів РФ по Харківщині поранено жінку, а також пошкоджені будівля залізничного вокзалу, житлові будинки й господарчі споруди.

Фото наслідків обстрілів за добу опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В результаті обстрілу в селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджена будівля залізничного вокзалу. У селі Петропавлівка зруйновані й пошкоджені житлові будинки, а також господарчі споруди. В селі Чернещина Ізюмського району пошкоджений будинок. Поранення отримала 71-річна жінка. Її доставили до лікарні», – повідомили у поліції.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.