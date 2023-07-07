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Поліція показала наслідки «прильотів» на Харківщині (фото)

Події 11:15   07.07.2023
Вікторія Яковенко
Поліція показала наслідки «прильотів» на Харківщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Внаслідок ударів РФ по Харківщині поранено жінку, а також пошкоджені будівля залізничного вокзалу, житлові будинки й господарчі споруди.

Фото наслідків обстрілів за добу опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В результаті обстрілу в селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджена будівля залізничного вокзалу. У селі Петропавлівка зруйновані й пошкоджені житлові будинки, а також господарчі споруди. В селі Чернещина Ізюмського району пошкоджений будинок. Поранення отримала 71-річна жінка. Її доставили до лікарні», – повідомили у поліції.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 11:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів РФ по Харківщині поранено жінку, а також пошкоджені будівля залізничного вокзалу, житлові будинки й господарчі споруди.".