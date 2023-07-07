Поліція показала наслідки «прильотів» на Харківщині (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Внаслідок ударів РФ по Харківщині поранено жінку, а також пошкоджені будівля залізничного вокзалу, житлові будинки й господарчі споруди.
Фото наслідків обстрілів за добу опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«В результаті обстрілу в селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджена будівля залізничного вокзалу. У селі Петропавлівка зруйновані й пошкоджені житлові будинки, а також господарчі споруди. В селі Чернещина Ізюмського району пошкоджений будинок. Поранення отримала 71-річна жінка. Її доставили до лікарні», – повідомили у поліції.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів РФ по Харківщині поранено жінку, а також пошкоджені будівля залізничного вокзалу, житлові будинки й господарчі споруди.".