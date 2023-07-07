Синєгубов – про обстріли на Харківщині: поранено жінку
Ворог обстрілював із мінометів та артилерії прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“О 15:50 в с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення, госпіталізована”, – поінформував Синєгубов.
Також, за його даними, 6 липня армія РФ обстріляла село Петропавлівку. Там зруйновано чотири приватні будинки та шість пошкоджено. В одному з будинків спалахнув дах. Постраждалих не було.
Через обстріл села Одноробівка Богодухівського району сталася масштабна пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Також обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог обстрілював із мінометів та артилерії прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".