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Синєгубов – про обстріли на Харківщині: поранено жінку

Події 08:58   07.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов – про обстріли на Харківщині: поранено жінку

Ворог обстрілював із мінометів та артилерії прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 15:50 в с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення, госпіталізована”, – поінформував Синєгубов.

Також, за його даними, 6 липня армія РФ обстріляла село Петропавлівку. Там зруйновано чотири приватні будинки та шість пошкоджено. В одному з будинків спалахнув дах. Постраждалих не було.

Через обстріл села Одноробівка Богодухівського району сталася масштабна пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Також обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 08:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог обстрілював із мінометів та артилерії прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".