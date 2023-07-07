Синєгубов – про обстріли на Харківщині: поранено жінку

Ворог обстрілював із мінометів та артилерії прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 15:50 в с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення, госпіталізована”, – поінформував Синєгубов.

Також, за його даними, 6 липня армія РФ обстріляла село Петропавлівку. Там зруйновано чотири приватні будинки та шість пошкоджено. В одному з будинків спалахнув дах. Постраждалих не було.

Через обстріл села Одноробівка Богодухівського району сталася масштабна пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Також обійшлося без постраждалих.