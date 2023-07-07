Синегубов — об обстрелах на Харьковщине: ранена женщина
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Враг обстреливал из минометов и артиллерии приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В 15:50 в с. Чернещина Изюмского района в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения, госпитализирована», — проинформировал Синегубов.
Также, по его данным, днем 6 июля армия РФ обстреляла село Петропавловку. Там разрушены четыре частных дома и шесть повреждены. У одного из домов загорелась крыша. Пострадавших не было.
Из-за обстрела села Одноробовка Богодуховского района случился масштабный пожар в здании железнодорожного вокзала. Также обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 08:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг обстреливал из минометов и артиллерии приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".