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Синегубов — об обстрелах на Харьковщине: ранена женщина

Происшествия 08:58   07.07.2023
Оксана Горун
Синегубов — об обстрелах на Харьковщине: ранена женщина Фото: скрин

Враг обстреливал из минометов и артиллерии приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 15:50 в с. Чернещина Изюмского района в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения, госпитализирована», — проинформировал Синегубов.

Также, по его данным, днем 6 июля армия РФ обстреляла село Петропавловку. Там разрушены четыре частных дома и шесть повреждены. У одного из домов загорелась крыша. Пострадавших не было.

Из-за обстрела села Одноробовка Богодуховского района случился масштабный пожар в здании железнодорожного вокзала. Также обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 08:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг обстреливал из минометов и артиллерии приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".