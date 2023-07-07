Синегубов — об обстрелах на Харьковщине: ранена женщина

Враг обстреливал из минометов и артиллерии приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 15:50 в с. Чернещина Изюмского района в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения, госпитализирована», — проинформировал Синегубов.

Также, по его данным, днем 6 июля армия РФ обстреляла село Петропавловку. Там разрушены четыре частных дома и шесть повреждены. У одного из домов загорелась крыша. Пострадавших не было.

Из-за обстрела села Одноробовка Богодуховского района случился масштабный пожар в здании железнодорожного вокзала. Также обошлось без пострадавших.