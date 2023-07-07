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З артилерії та мінометів: ворог обстріляв два прикордонні села на Харківщині

Події 15:48   07.07.2023
Вікторія Яковенко
З артилерії та мінометів: ворог обстріляв два прикордонні села на Харківщині Фото: “Зоря”

На Золочівщині 7 липня о 13:40 з мінометів окупанти завдали удару по селу Тимофіївка, а о 12:30 з артилерії обстріляли село Івашки.

Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

У селі Тимофіївка внаслідок семи ударів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. В населеному пункті зникло світло.

«Близько 10 ударів прийшлось по Івашківському інкубатору та території підприємства «Альфа». Незначно пошкоджено приміщення. Жертв немає», – додав Коваленко.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 15:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Золочівщині 7 липня о 13:40 з мінометів окупанти завдали удару по селу Тимофіївка, а о 12:30 з артилерії обстріляли село Івашки.".