З артилерії та мінометів: ворог обстріляв два прикордонні села на Харківщині

На Золочівщині 7 липня о 13:40 з мінометів окупанти завдали удару по селу Тимофіївка, а о 12:30 з артилерії обстріляли село Івашки.

Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

У селі Тимофіївка внаслідок семи ударів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. В населеному пункті зникло світло.

«Близько 10 ударів прийшлось по Івашківському інкубатору та території підприємства «Альфа». Незначно пошкоджено приміщення. Жертв немає», – додав Коваленко.