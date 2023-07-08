Синегубов сообщил, что армия РФ обстреляла Волчанск трижды за ночь

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.

«В 00:14 оккупанты нанесли артиллерийские удары по г. Волчанск. Поврежден 9-этажный жилой дом. Пострадал мужчина 62 лет. Получил осколочное ранение, госпитализирован. В 2:05 поступила информация о повторном артобстреле г. Волчанск. Без пострадавших. Поврежден частный дом. В 5:00 в результате еще одного обстрела поврежден многоквартирный дом. Пострадавших нет», — сообщил начальник ХОВА.

Синегубов также проинформировал о следующих последствиях российских обстрелов:

🔹 В 13:40 с территории РФ враг произвел семь минометных обстрелов села Тимофеевка Богодуховского района. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

🔹 По селу Ивашки нанесли около 10 ударов – по территории сельхозпредприятий. Без пострадавших.

🔹 Около 17:00 в результате вражеских обстрелов загорелся хвойный лес вблизи села Кучеровка Купянского района. Горела хвойная подстилка леса на площади около 3 га. В 19:50 пожар ликвидировали.