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Синегубов сообщил, что армия РФ обстреляла Волчанск трижды за ночь

Происшествия 08:52   08.07.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил, что армия РФ обстреляла Волчанск трижды за ночь

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.

«В 00:14 оккупанты нанесли артиллерийские удары по г. Волчанск. Поврежден 9-этажный жилой дом. Пострадал мужчина 62 лет. Получил осколочное ранение, госпитализирован. В 2:05 поступила информация о повторном артобстреле г. Волчанск. Без пострадавших. Поврежден частный дом. В 5:00 в результате еще одного обстрела поврежден многоквартирный дом. Пострадавших нет», — сообщил начальник ХОВА.

Синегубов также проинформировал о следующих последствиях российских обстрелов:

🔹 В 13:40 с территории РФ враг произвел семь минометных обстрелов села Тимофеевка Богодуховского района. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

🔹 По селу Ивашки нанесли около 10 ударов – по территории сельхозпредприятий. Без пострадавших.

  • Читайте также: Армия РФ нанесла авиаудар по Купянщине и обстреляла Волчанск — Синегубов

    • 🔹 Около 17:00 в результате вражеских обстрелов загорелся хвойный лес вблизи села Кучеровка Купянского района. Горела хвойная подстилка леса на площади около 3 га. В 19:50 пожар ликвидировали.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 08:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки".