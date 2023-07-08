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Синєгубов повідомив, що армія РФ обстріляла Вовчанськ тричі за ніч

Події 08:52   08.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, що армія РФ обстріляла Вовчанськ тричі за ніч

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських обстрілів Харківщини за минулу добу.

“О 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Постраждав чоловік 62 років. Отримав осколкове поранення, госпіталізований. О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Пошкоджено приватний будинок. О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає”, – повідомив начальник ХОВА.

Синєгубов також поінформував про такі наслідки російських обстрілів:

🔹 О 13:40 з території РФ ворог здійснив сім мінометних обстрілів села Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі.

🔹 По селу Івашки завдали близько 10 ударів – територією сільгосппідприємств. Без постраждалих.

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    • 🔹 Близько 17:00 внаслідок ворожих обстрілів спалахнув хвойний ліс поблизу села Кучерівка Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3 га. О 19:50 пожежу ліквідували.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських обстрілів Харківщини за минулу добу".