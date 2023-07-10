Live
  • Понедельник 10.07.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🟢

Под Харьковом на выходных горел дом (фото)

Происшествия 10:06   10.07.2023
Оксана Горун
Под Харьковом на выходных горел дом (фото) Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Пожар случился в частном доме в поселке Безлюдовка под Харьковом 9 июля.

Дом горел на улице Клубничной, 58, сообщили в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К месту вызова было направлено два отделения спасателей 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. К моменту их прибытия горели домашние вещи и бытовая техника в частном доме, на площади 5 кв. м. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения», — сообщили подробности в ГСЧС.

Пожар в Безлюдовке 9 июля 2023
Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Читайте также: В Харькове на пожаре погибла женщина

Локализовать пожар смогли за полчаса и еще за час — полностью ликвидировали.

«По предварительным данным, причина возникновения пожара связана с коротким замыканием электросети», — отметили спасатели.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков
Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков
09.07.2023
На Харьковщине открыли «тропу Сковороды» (фото)
На Харьковщине открыли «тропу Сковороды» (фото)
09.07.2023
В Харькове нашелся хозяин собаки, которую приютила полицейская
В Харькове нашелся хозяин собаки, которую приютила полицейская
10.07.2023
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
08.07.2023

Новости по теме:

09:34
В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)
09:22
Не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готово принять Украину — Волкер
09:15
Байден считает, что Украина не готова к членству в НАТО
09:01
В Харькове нашелся хозяин собаки, которую приютила полицейская
08:34
За сутки пострадавших из-за обстрелов на Харьковщине нет — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под Харьковом на выходных горел дом (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 10:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в частном доме в поселке Безлюдовка под Харьковом 9 июля".