Под Харьковом на выходных горел дом (фото)

Пожар случился в частном доме в поселке Безлюдовка под Харьковом 9 июля.

Дом горел на улице Клубничной, 58, сообщили в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К месту вызова было направлено два отделения спасателей 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. К моменту их прибытия горели домашние вещи и бытовая техника в частном доме, на площади 5 кв. м. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения», — сообщили подробности в ГСЧС.

Читайте также: В Харькове на пожаре погибла женщина

Локализовать пожар смогли за полчаса и еще за час — полностью ликвидировали.

«По предварительным данным, причина возникновения пожара связана с коротким замыканием электросети», — отметили спасатели.