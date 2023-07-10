Под Харьковом на выходных горел дом (фото)
Пожар случился в частном доме в поселке Безлюдовка под Харьковом 9 июля.
Дом горел на улице Клубничной, 58, сообщили в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«К месту вызова было направлено два отделения спасателей 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. К моменту их прибытия горели домашние вещи и бытовая техника в частном доме, на площади 5 кв. м. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения», — сообщили подробности в ГСЧС.
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Локализовать пожар смогли за полчаса и еще за час — полностью ликвидировали.
«По предварительным данным, причина возникновения пожара связана с коротким замыканием электросети», — отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в частном доме в поселке Безлюдовка под Харьковом 9 июля".