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Під Харковом на вихідних горів будинок (фото)

Події 10:06   10.07.2023
Оксана Горун
Під Харковом на вихідних горів будинок (фото) Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС України в Харківській області

Пожежа сталася у приватному будинку у селищі Безлюдівка під Харковом 9 липня.

Будинок горів на вулиці Полуничній, 58, повідомили у Харківському районному управлінні ГУ ДСНС України в Харківській області.

“До місця виклику було направлено два відділення рятувальників 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області. На момент їх прибуття горіли домашні речі та побутова техніка в приватному будинку, на площі 5 кв. м. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору“, – повідомили подробиці у ДСНС.
Пожежа у Безлюдівці 9 липня 2023
Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС України в Харківській області

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Локалізувати пожежу змогли за пів години та ще за годину – повністю ліквідували.

“За попередніми даними, причина виникнення пожежі пов’язана із коротким замиканням електромережі”, – зазначили рятувальники.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 10:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у приватному будинку у селищі Безлюдівка під Харковом 9 липня".