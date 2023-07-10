Під Харковом на вихідних горів будинок (фото)
Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС України в Харківській області
Пожежа сталася у приватному будинку у селищі Безлюдівка під Харковом 9 липня.
Будинок горів на вулиці Полуничній, 58, повідомили у Харківському районному управлінні ГУ ДСНС України в Харківській області.
“До місця виклику було направлено два відділення рятувальників 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області. На момент їх прибуття горіли домашні речі та побутова техніка в приватному будинку, на площі 5 кв. м. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору“, – повідомили подробиці у ДСНС.
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Локалізувати пожежу змогли за пів години та ще за годину – повністю ліквідували.
“За попередніми даними, причина виникнення пожежі пов’язана із коротким замиканням електромережі”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у приватному будинку у селищі Безлюдівка під Харковом 9 липня".