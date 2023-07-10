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Завтра трамвай в Харькове временно будет ходить по другому маршруту

Общество 21:32   10.07.2023
Оксана Якушко
Завтра трамвай в Харькове временно будет ходить по другому маршруту

Завтра, 11 июля, с 9:00 до 16:00, трамвай №3 по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», не будет ходить, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамвай №3 будет курсировать следующим образом:

разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 21:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 11 июля, с 9:00 до 16:00, трамвай №3 по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», не будет ходить, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".