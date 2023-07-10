Завтра трамвай у Харкові тимчасово ходитиме іншим маршрутом
Завтра, 11 липня, з 9:00 до 16:00, трамвай №3 на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», не ходитиме, повідомили у Департаменті інфраструктури.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
Читайте також: На місяць через ремонт перекрили вулицю для транспорту в Харкові
Новини за темою:
Ви читали новину: «Завтра трамвай у Харкові тимчасово ходитиме іншим маршрутом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 21:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 11 липня, з 9:00 до 16:00, трамвай №3 на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», не ходитиме, повідомили у Департаменті інфраструктури.".