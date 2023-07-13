Взрывы будут раздаваться под Харьковом, перекроют автомобильную дорогу

Разминирование проводят в Чугуевском районе под Харьковом, сообщила ХОВА.

«С 09:45 до 10:05 перекрыта трасса Харьков-Изюм в районе села Граково. Саперы уничтожают противопехотные и противотанковые мины», — предупредили в ХОВА.

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