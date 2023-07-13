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Взрывы будут раздаваться под Харьковом, перекроют автомобильную дорогу

Происшествия 10:09   13.07.2023
Оксана Якушко
Взрывы будут раздаваться под Харьковом, перекроют автомобильную дорогу Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

Разминирование проводят в Чугуевском районе под Харьковом, сообщила ХОВА.

«С 09:45 до 10:05 перекрыта трасса Харьков-Изюм в районе села Граково. Саперы уничтожают противопехотные и противотанковые мины», — предупредили в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 10:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование проводят в Чугуевском районе под Харьковом, сообщила ХОВА".