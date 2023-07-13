Взрывы будут раздаваться под Харьковом, перекроют автомобильную дорогу
Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования
Разминирование проводят в Чугуевском районе под Харьковом, сообщила ХОВА.
«С 09:45 до 10:05 перекрыта трасса Харьков-Изюм в районе села Граково. Саперы уничтожают противопехотные и противотанковые мины», — предупредили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 10:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование проводят в Чугуевском районе под Харьковом, сообщила ХОВА".