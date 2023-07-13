Вибухи лунатимуть під Харковом, перекриють автомобільну дорогу

Розмінування проводять у Чугуївському районі під Харковом, повідомила ХОВА.

«З 09:45 до 10:05 перекрито трасу Харків-Ізюм в районі села Гракове. Сапери знищують протипіхотні і протитанкові міни», – попередили в ХОВА.