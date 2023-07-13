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Вибухи лунатимуть під Харковом, перекриють автомобільну дорогу

Події 10:09   13.07.2023
Оксана Якушко
Вибухи лунатимуть під Харковом, перекриють автомобільну дорогу

Розмінування проводять у Чугуївському районі під Харковом, повідомила ХОВА.

«З 09:45 до 10:05 перекрито трасу Харків-Ізюм в районі села Гракове. Сапери знищують протипіхотні і протитанкові міни», – попередили в ХОВА.

Читайте також: Швейцарська компанія GCS може побудувати філію заводу у Харкові

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування проводять у Чугуївському районі під Харковом, повідомила ХОВА.".