Швейцарська компанія GCS може побудувати філію заводу у Харкові

Швейцарська компанія GCS виробляє машини для розмінування та допомагає очищати території від вибухонебезпечних предметів.

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з генеральним менеджером компанії з Швейцарії «Global Clearance Solutions» Філіппом фон Міхаелісом, повідомила міськрада.

Компанію GCS заснували у 2015 році у Швейцарії, вона має виробничі потужності в Німеччині і зараз відкриває офіційне представництво у Києві. В Україні компанія вже постачає обладнання до ДСНС, поліції, ЗСУ та планує проводити тематичні тренінги для населення.

Також він повідомив, що GCS розглядає можливість будівництва філії німецького заводу в Україні, і це може бути у Харкові. Ігор Терехов наголосив, що міська влада надасть всебічну підтримку швейцарській компанії.

«Дуже важливо, щоб бізнес приходив до нашого міста, тому ми надамо вам пільги, щоб ви тут працювали. Щодо підготовки фахівців для сервісного обслуговування та виробництва, якщо у вас буде бажання відкрити його у Харкові, то все це ми обов’язково зробимо», – зазначив міський голова.

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України та компанія GCS підписали у травні меморандум про співпрацю, щоб залучити машини розмінування для очищення від мін та боєприпасів деокуповані райони Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Загалом GCS планує поставити в Україну близько 20 таких машин. Крім того, сторони домовилися взаємодіяти у сфері технічного та нетехнічного обстеження, а також проводити тренінги для населення на визволених територіях.