Швейцарская компания GCS может построить филиал завода в Харькове
Швейцарская компания GCS производит машины для разминирования и помогает очищать территории от взрывоопасных предметов.
Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с генеральным менеджером компании из Швейцарии «Global Clearance Solutions» Филиппом фон Михаэлисом, сообщил горсовет.
Компанию GCS основали в 2015 году в Швейцарии, она имеет производственные мощности в Германии и сейчас открывает официальное представительство в Киеве. В Украине компания уже поставляет оборудование в ГСЧС, полицию, ВСУ и планирует проводить тематические тренинги для населения.
Филипп фон Михаэлис сообщил, что GCS рассматривает возможность строительства филиала немецкого завода в Украине, и это может быть в Харькове. Игорь Терехов подчеркнул, что городская власть окажет всестороннюю поддержку швейцарской компании.
«Очень важно, чтобы бизнес приходил в наш город, поэтому мы предоставим вам льготы, чтобы вы здесь работали. Что касается подготовки специалистов для сервисного обслуживания и производства, если у вас будет желание открыть его в Харькове, то всё это мы обязательно сделаем», — отметил городской голова.
В мае Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и компания GCS подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы привлечь машины разминирования для очистки от мин и боеприпасов деоккупированные районы Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. GCS планирует поставить в Украину около 20 таких машин. Стороны договорились взаимодействовать в сфере технического и нетехнического обследования, а также проводить тренинги для населения на освобожденных территориях.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 21:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Швейцарская компания GCS производит машины для разминирования и помогает очищать территории от взрывоопасных предметов.".