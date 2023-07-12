Live
  • Среда 12.07.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

Швейцарская компания GCS может построить филиал завода в Харькове

Общество 21:56   12.07.2023
Оксана Якушко
Швейцарская компания GCS может построить филиал завода в Харькове

Швейцарская компания GCS производит машины для разминирования и помогает очищать территории от взрывоопасных предметов.

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с генеральным менеджером компании из Швейцарии «Global Clearance Solutions» Филиппом фон Михаэлисом, сообщил горсовет.

Компанию GCS основали в 2015 году в Швейцарии, она имеет производственные мощности в Германии и сейчас открывает официальное представительство в Киеве. В Украине компания уже поставляет оборудование в ГСЧС, полицию, ВСУ и планирует проводить тематические тренинги для населения.

Филипп фон Михаэлис сообщил, что GCS рассматривает возможность строительства филиала немецкого завода в Украине, и это может быть в Харькове. Игорь Терехов подчеркнул, что городская власть окажет всестороннюю поддержку швейцарской компании.

«Очень важно, чтобы бизнес приходил в наш город, поэтому мы предоставим вам льготы, чтобы вы здесь работали. Что касается подготовки специалистов для сервисного обслуживания и производства, если у вас будет желание открыть его в Харькове, то всё это мы обязательно сделаем», — отметил городской голова.

В мае Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и компания GCS подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы привлечь машины разминирования для очистки от мин и боеприпасов деоккупированные районы Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. GCS планирует поставить в Украину около 20 таких машин. Стороны договорились взаимодействовать в сфере технического и нетехнического обследования, а также проводить тренинги для населения на освобожденных территориях.

Читайте также: ООН поможет разминировать поля Харьковщины: начать хотят с небольших хозяйств

Автор: Оксана Якушко
Популярно
3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
12.07.2023
Авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ
Авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ
12.07.2023
Швейцарская компания GCS может построить филиал завода в Харькове
Швейцарская компания GCS может построить филиал завода в Харькове
12.07.2023
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12.07.2023
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
12.07.2023
Сейчас офлайн-обучение возможно в двух районах Харьковщины – Синегубов
Сейчас офлайн-обучение возможно в двух районах Харьковщины – Синегубов
12.07.2023

Новости по теме:

21:56
Швейцарская компания GCS может построить филиал завода в Харькове
17:38
3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
15:19
На 10 лет сядет харьковчанин, который избил и изнасиловал несовершеннолетнюю
14:07
В харьковских школах нет укрытий, что соответствуют нормам – Синегубов (видео)
11:46
Вблизи Харькова могут раздаваться взрывы – ХОВА

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Швейцарская компания GCS может построить филиал завода в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 21:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Швейцарская компания GCS производит машины для разминирования и помогает очищать территории от взрывоопасных предметов.".