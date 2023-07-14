На Харьковщине — два утопленника за сутки — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки спасатели дважды вытаскивали тела погибших из водоемов на Харьковщине.
«Дважды за сутки спасатели выезжали для извлечения тел погибших из водоемов. На реке Северский Донец в селе Таганка Чугуевского района погиб мужчина 1957 г. р. и в селе Студенец Изюмского района погиб мужчина (данные устанавливаются)», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным ГСЧС, в Украине только с начала июля в водоемах погибли 84 человека. Среди них – 11 детей.
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«Игнорирование правил безопасности – основная причина трагических случаев на воде. Особенно внимательно необходимо следить за малышами, не позволять самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!» — подчеркнули спасатели.
Они также напомнили о необходимости соблюдать запреты и не купаться в водоемах, где могут находиться взрывоопасные предметы.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки спасатели дважды вытаскивали тела погибших из водоемов на Харьковщине".