На Харьковщине — два утопленника за сутки — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки спасатели дважды вытаскивали тела погибших из водоемов на Харьковщине.

«Дважды за сутки спасатели выезжали для извлечения тел погибших из водоемов. На реке Северский Донец в селе Таганка Чугуевского района погиб мужчина 1957 г. р. и в селе Студенец Изюмского района погиб мужчина (данные устанавливаются)», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, в Украине только с начала июля в водоемах погибли 84 человека. Среди них – 11 детей.

«Игнорирование правил безопасности – основная причина трагических случаев на воде. Особенно внимательно необходимо следить за малышами, не позволять самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!» — подчеркнули спасатели.

Они также напомнили о необходимости соблюдать запреты и не купаться в водоемах, где могут находиться взрывоопасные предметы.