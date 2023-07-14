На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу рятувальники двічі витягували тіла загиблих із водойм на Харківщині.

“Двічі за добу рятувальники виїздили для вилучення тіл загиблих з водойм. На річці Сіверський Дінець у селі Таганка Чугуївського району загинув чоловік 1957 р.н. та у селі Студенок Ізюмського району загинув чоловік (дані встановлюються)”, – зазначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними ДСНС, в Україні лише з початку липня у водоймах загинули 84 особи. Серед них – 11 дітей.

“Ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!” – наголосили рятувальники.

Вони також нагадали про необхідність дотримуватися заборон і не купатися у водоймах, де можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети.