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На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС

Події 08:19   14.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу рятувальники двічі витягували тіла загиблих із водойм на Харківщині.

“Двічі за добу рятувальники виїздили для вилучення тіл загиблих з водойм. На річці Сіверський Дінець у селі Таганка Чугуївського району загинув чоловік 1957 р.н. та у селі Студенок Ізюмського району загинув чоловік (дані встановлюються)”, – зазначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними ДСНС, в Україні лише з початку липня у водоймах загинули 84 особи. Серед них – 11 дітей.

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“Ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!” – наголосили рятувальники.

Вони також нагадали про необхідність дотримуватися заборон і не купатися у водоймах, де можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 08:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу рятувальники двічі витягували тіла загиблих із водойм на Харківщині".