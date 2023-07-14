Live
  • Пятница 14.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Ухудшение погоды: харьковских водителей предупредили о желтом уровне опасности

Общество 12:23   14.07.2023
Виктория Яковенко
Ухудшение погоды: харьковских водителей предупредили о желтом уровне опасности Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области 14 июля ожидается ухудшение погодных условий, которое продлится все выходные.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«По данным синоптиков, зайдет циклон в виде грозы и в отдельных регионах град. Порывы ветра 15-20м/с (l уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Дорожники просят водителей учесть эту информацию при планировании поездок, соблюдать осторожность за рулем и правила дорожного движения.

Читайте также: В Харькове и области завтра будет гроза, дождь и град: прогноз от синоптиков

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12.07.2023
В громаде у границы с РФ на Харьковщине готовят лицей к учебе детей офлайн
В громаде у границы с РФ на Харьковщине готовят лицей к учебе детей офлайн
14.07.2023
Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба
Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба
14.07.2023
Враг атакует на Купянском направлении, продолжаются тяжелые бои — Маляр
Враг атакует на Купянском направлении, продолжаются тяжелые бои — Маляр
13.07.2023
65-летний боец харьковской ТрО рвется в штурмовую роту: история воина
65-летний боец харьковской ТрО рвется в штурмовую роту: история воина
14.07.2023
Ухудшение погоды: харьковских водителей предупредили о желтом уровне опасности
Ухудшение погоды: харьковских водителей предупредили о желтом уровне опасности
14.07.2023

Новости по теме:

12:23
Ухудшение погоды: харьковских водителей предупредили о желтом уровне опасности
16:58
На Харьковщине стартовал сбор озимых: где собрали первый урожай
15:42
В Харькове и области завтра будет гроза, дождь и град: прогноз от синоптиков
13:13
єВідновлення: жителям Харьковщины выделили 22,6 млн грн на ремонт – Синегубов
12:45
Судимого россиянина, незаконно находившегося в Украине, поймали на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ухудшение погоды: харьковских водителей предупредили о желтом уровне опасности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 12:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 14 июля ожидается ухудшение погодных условий, которое продлится все выходные.".