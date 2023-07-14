Ухудшение погоды: харьковских водителей предупредили о желтом уровне опасности
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
В Харьковской области 14 июля ожидается ухудшение погодных условий, которое продлится все выходные.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«По данным синоптиков, зайдет циклон в виде грозы и в отдельных регионах град. Порывы ветра 15-20м/с (l уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Дорожники просят водителей учесть эту информацию при планировании поездок, соблюдать осторожность за рулем и правила дорожного движения.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 14 июля ожидается ухудшение погодных условий, которое продлится все выходные.".