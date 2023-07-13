Live
  • Четверг 13.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

В Харькове и области завтра будет гроза, дождь и град: прогноз от синоптиков

Общество 15:42   13.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове и области завтра будет гроза, дождь и град: прогноз от синоптиков

 На Харьковщине 14 июля синоптики прогнозируют «опасные метеорологические явления».

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«14 июля ожидаются грозы, порывы ветра, 15–20 м/с. Днем сильный дождь, местами град и шквал, 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

01
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Читайте также: Ремонт дороги через Безлюдовку и Хорошево: на каком этапе работы (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Обиженные тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах
«Обиженные тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах
13.07.2023
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
13.07.2023
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12.07.2023
3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
12.07.2023
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен
13.07.2023
«Мы не планируем закрывать фабрику в Харькове» — глава Philip Morris в Украине
«Мы не планируем закрывать фабрику в Харькове» — глава Philip Morris в Украине
13.07.2023

Новости по теме:

13:13
єВідновлення: жителям Харьковщины выделили 22,6 млн грн на ремонт – Синегубов
12:45
Судимого россиянина, незаконно находившегося в Украине, поймали на Харьковщине
07:00
Больше всего птенцов за все годы наблюдений. На Харьковщине посчитали аистов
20:59
Учитель математики с Харьковщины учит во Вроцлаве украинцев и поляков
19:26
Авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине нанесли россияне — Генштаб ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове и области завтра будет гроза, дождь и град: прогноз от синоптиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 15:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " На Харьковщине 14 июля синоптики прогнозируют «опасные метеорологические явления».".