В Харькове и области завтра будет гроза, дождь и град: прогноз от синоптиков
На Харьковщине 14 июля синоптики прогнозируют «опасные метеорологические явления».
Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
«14 июля ожидаются грозы, порывы ветра, 15–20 м/с. Днем сильный дождь, местами град и шквал, 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " На Харьковщине 14 июля синоптики прогнозируют «опасные метеорологические явления».".