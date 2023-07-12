Ремонт дороги через Безлюдовку и Хорошево: на каком этапе работы (фото)

В Харьковской области ремонтируют дорогу С212501 «Подъезд в поселок Хорошево» местного значения.

Сейчас в пределах поселка Хорошево дорожники положили уже 2,4 км слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, сообщили в ХОВА.

Также здесь обустраивают придорожную территорию. В частности, устанавливают лотки для водоотведения и бортовой камень, разрабатывают грунт и осуществляют планировку обочины.

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