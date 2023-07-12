Ремонт дороги через Безлюдівку та Хорошеве: на якому етапі роботи (фото)

На Харківщині ремонтують дорогу С212501 «Пiд’їзд до смт Хорошеве» місцевого значення.

Наразі в межах селища Хорошеве дорожники влаштували вже 2,4 км шару покриття з асфальтобетонної суміші, повідомили у ХОВА.

Також тут облаштовують придорожню територію. Зокрема, встановлюють лотки для водовідведення і бортовий камінь, розробляють ґрунт та здійснюють планування узбіччя.

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