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Ремонт дороги через Безлюдівку та Хорошеве: на якому етапі роботи (фото)

Суспільство 16:56   12.07.2023
Вікторія Яковенко
Ремонт дороги через Безлюдівку та Хорошеве: на якому етапі роботи (фото) Фото: ХОВА

На Харківщині ремонтують дорогу С212501 «Пiд’їзд до смт Хорошеве» місцевого значення.

Наразі в межах селища Хорошеве дорожники влаштували вже 2,4 км шару покриття з асфальтобетонної суміші, повідомили у ХОВА.

Також тут облаштовують придорожню територію. Зокрема, встановлюють лотки для водовідведення і бортовий камінь, розробляють ґрунт та здійснюють планування узбіччя.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 16:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ремонтують дорогу С212501 «Пiд’їзд до смт Хорошеве» місцевого значення.".