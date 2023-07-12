Ремонт дороги через Безлюдівку та Хорошеве: на якому етапі роботи (фото)
Фото: ХОВА
На Харківщині ремонтують дорогу С212501 «Пiд’їзд до смт Хорошеве» місцевого значення.
Наразі в межах селища Хорошеве дорожники влаштували вже 2,4 км шару покриття з асфальтобетонної суміші, повідомили у ХОВА.
Також тут облаштовують придорожню територію. Зокрема, встановлюють лотки для водовідведення і бортовий камінь, розробляють ґрунт та здійснюють планування узбіччя.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ремонтують дорогу С212501 «Пiд’їзд до смт Хорошеве» місцевого значення.".