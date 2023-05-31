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Дорогу на Хорошеве капітально ремонтують під Харковом

Суспільство 16:31   31.05.2023
Оксана Якушко
Дорогу на Хорошеве капітально ремонтують під Харковом

У Безлюдівській громаді відновлюють дорогу місцевого значення С212501 «Під’їзд до смт Хорошево», повідомили у ХОВА.

Ця автомагістраль суміщається з дорогою державного значення Р-78 «Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка», зазначили в ДП «Дороги Харківщини». Також вона проходить через два селища міського типу – Безлюдівку та Хорошеве.

Під час повномасштабного вторгнення рф Безлюдівська громада стала прихистком для понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Щоденно дорогою С212501 «Пiд’їзд до смт Хорошеве» користуються багато людей, тому для безпечного та комфортного проїзду необхідно її відремонтувати.

Дорожники на ділянці ремонту вже влаштують вирівнювальний шар покриття з асфальтобетонної суміші. Також вони розширюють проїзну частину, роблять основу дорожньої подушки з щебенево-піщаної суміші, планують узбіччя та вирубку порослі.

У ДП «Дороги Харківщини» просять водіїв бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт, звертати увагу на нові дорожні знаки та дотримуватись правил дорожнього руху.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 16:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Безлюдівській громаді відновлюють дорогу місцевого значення С212501 «Під’їзд до смт Хорошево», повідомили у ХОВА.".