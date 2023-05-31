Дорогу на Хорошево основательно ремонтируют под Харьковом

В Безлюдовской громаде восстанавливают дорогу местного значения С212501 «Подъезд в пгт Хорошево», сообщили в ХОВА.

Эта автомагистраль совмещается с дорогой государственного значения Р-78 «Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка», отметили в ГП «Дороги Харьковщины». Также она проходит через два поселка городского типа – Безлюдовку и Хорошево.

Во время полномасштабного вторжения рф Безлюдовская громада стала убежищем для более чем 10 тысяч внутренне перемещенных лиц. Ежедневно дорогой С212501 «Подъезд в пгт Хорошево» пользуется много людей, поэтому для безопасного и комфортного проезда необходимо ее отремонтировать.

Дорожники на участке ремонта уже создают уравнительный слой покрытия из асфальтобетонной смеси. Также они расширяют проезжую часть, делают основу дорожной подушки из щебеночно-песчаной смеси, планируют обочину и вырубку поросли.

В ГП «Дороги Харьковщины» просят водителей быть внимательными в местах проведения дорожных работ, обращать внимание на новые дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.