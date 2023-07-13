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У Харкові та області завтра буде гроза, дощ та град: прогноз від синоптиків

Суспільство 15:42   13.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові та області завтра буде гроза, дощ та град: прогноз від синоптиків

На Харківщині 14 липня синоптики прогнозують “небезпечні метеорологічні явища”.

Про це повідомили у регіональному гідрометцентрі.

«14 липня очікуються грози, пориви вітру, 15-20 м/с. Вдень значний дощ, місцями град та шквал, 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 15:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 14 липня синоптики прогнозують “небезпечні метеорологічні явища”.".