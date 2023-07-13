У Харкові та області завтра буде гроза, дощ та град: прогноз від синоптиків
На Харківщині 14 липня синоптики прогнозують “небезпечні метеорологічні явища”.
Про це повідомили у регіональному гідрометцентрі.
«14 липня очікуються грози, пориви вітру, 15-20 м/с. Вдень значний дощ, місцями град та шквал, 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Ремонт дороги через Безлюдівку та Хорошеве: на якому етапі роботи (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові та області завтра буде гроза, дощ та град: прогноз від синоптиків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 14 липня синоптики прогнозують “небезпечні метеорологічні явища”.".