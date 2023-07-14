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Погіршення погоди: харківських водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки

Суспільство 12:23   14.07.2023
Вікторія Яковенко
Погіршення погоди: харківських водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

На Харківщині 14 липня очікується погіршення погодних умов, яке триватиме усі вихідні.

Про це попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«За даними синоптиків зайде циклон у вигляді грози та в окремих регіонах град. Пориви вітру 15-20м/с (l рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.

Дорожники просять водіїв врахувати цю інформацію при плануванні подорожей, бути обережними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху.

Читайте також: У Харкові та області завтра буде гроза, дощ та град: прогноз від синоптиків

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 12:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 14 липня очікується погіршення погодних умов, яке триватиме усі вихідні.".