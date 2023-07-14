Погіршення погоди: харківських водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
На Харківщині 14 липня очікується погіршення погодних умов, яке триватиме усі вихідні.
Про це попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
«За даними синоптиків зайде циклон у вигляді грози та в окремих регіонах град. Пориви вітру 15-20м/с (l рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.
Дорожники просять водіїв врахувати цю інформацію при плануванні подорожей, бути обережними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 12:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 14 липня очікується погіршення погодних умов, яке триватиме усі вихідні.".