Два пожара на Харьковщине – за сутки – ГСЧС

В ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали об оперативной ситуации в Харьковской области за сутки.

Спасатели совершили 17 выездов: 2 – на ликвидацию пожаров, 9 – для оказания помощи населению, 6 – другие выезды.

Саперы за сутки обезвредили 68 взрывоопасных предметов.