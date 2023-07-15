Два пожара на Харьковщине – за сутки – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали об оперативной ситуации в Харьковской области за сутки.
Спасатели совершили 17 выездов: 2 – на ликвидацию пожаров, 9 – для оказания помощи населению, 6 – другие выезды.
Саперы за сутки обезвредили 68 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 08:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали об оперативной ситуации в Харьковской области за сутки.".