Дві пожежі на Харківщині – за добу – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У ГУ ДСНС в Харківській області поінформували про оперативну ситуацію в Харківській області за добу.
Рятувальники здійснили 17 виїздів: 2 – на ліквідацію пожеж, 9 – для надання допомоги населенню, 6 – інші виїзди.
Сапери за добу знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 08:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області поінформували про оперативну ситуацію в Харківській області за добу.".