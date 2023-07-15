Дві пожежі на Харківщині – за добу – ДСНС

У ГУ ДСНС в Харківській області поінформували про оперативну ситуацію в Харківській області за добу.

Рятувальники здійснили 17 виїздів: 2 – на ліквідацію пожеж, 9 – для надання допомоги населенню, 6 – інші виїзди.

Сапери за добу знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.