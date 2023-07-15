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Дві пожежі на Харківщині – за добу – ДСНС

Суспільство 08:05   15.07.2023
Вікторія Яковенко
Дві пожежі на Харківщині – за добу – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ГУ ДСНС в Харківській області поінформували про оперативну ситуацію в Харківській області за добу.

Рятувальники здійснили 17 виїздів: 2 – на ліквідацію пожеж, 9 – для надання допомоги населенню, 6 – інші виїзди.

Сапери за добу знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 08:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області поінформували про оперативну ситуацію в Харківській області за добу.".