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В Золочеве чиновница ХОВА согласовала некачественный ремонт обстрелянного дома

Общество 20:37   15.07.2023
Виктория Яковенко
В Золочеве чиновница ХОВА согласовала некачественный ремонт обстрелянного дома Фото: Харьковская областная прокуратура

Экссотруднице ХОВА сообщили о подозрении в служебной халатности.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре прошлого года между департаментом капстроительства ХОВА и предприятием был заключен договор по капремонту многоэтажки в поселке Золочев. Этот дом пострадал в результате вражеских обстрелов.

«Однако директор ООО решил присвоить бюджетные средства. Для достижения своей преступной цели подрядчик обеспечил выполнение указанных работ с значительно уменьшенными объемами, чем указанные в официальных документах. После этого он предоставил заказчику поддельные акты, информация в которых не соответствовала действительности», – добавили в прокуратуре.

На тот момент работница департамента была ответственна за ведение технаблюдения за капитальным ремонтом многоэтажки.

«Будучи осведомленной с проектно-сметной документацией по дому, она не приняла меры по прекращению работ подрядчиком, не сообщила заказчику и органу государственного архитектурно-строительного контроля о несоответствии строительных работ в части фактических объемов. Женщина завизировала и скрепила личной печатью акты приема выполненных строительных работ с завышенными объемами работ», — отметили правоохранители.

В результате служебной халатности подозреваемой государству нанесен ущерб на почти 200 тысяч гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 20:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экссотруднице ХОВА сообщили о подозрении в служебной халатности.".