Live
  • Субота 15.07.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🔴

В Золочеві чиновниця ОВА затвердила неякісний ремонт будинку, що обстріляла РФ

Суспільство 20:37   15.07.2023
Вікторія Яковенко
В Золочеві чиновниця ОВА затвердила неякісний ремонт будинку, що обстріляла РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

Ексспівробітниці ХОВА повідомили про підозру в службовій недбалості.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні торік між департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством було укладено договір щодо капремонту багатоповерхівки у селищі Золочів. Цей будинок постраждав внаслідок ворожого обстрілу.

«Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності», – додали у прокуратурі.

На той момент працівниця департаменту капітального будівництва ХОВА була відповідальною за ведення техннагляду за капітальним ремонтом будинку.

«Будучи обізнаною з проєктно-кошторисною документацію по будинку, вона не вжила заходів щодо припинення робіт підрядником, не повідомила замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю про невідповідність будівельних робіт в частині фактичних об’ємів. Жінка завізувала і скріпила особистою печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеними обсягами робіт», – зазначили правоохоронці.

Внаслідок службової недбалості підозрюваної державі завдано збитків на майже 200 тисяч гривень.

Читайте також: На Харківщині почали відбудовувати ще два мости, які зруйнували росіяни (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ
Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ
15.07.2023
В Золочеві чиновниця ОВА затвердила неякісний ремонт будинку, що обстріляла РФ
В Золочеві чиновниця ОВА затвердила неякісний ремонт будинку, що обстріляла РФ
15.07.2023
Вашу картку заблоковано. На Харківщині аферисти обдурили людей на 220 тис грн
Вашу картку заблоковано. На Харківщині аферисти обдурили людей на 220 тис грн
15.07.2023
Активісти допомагатимуть стежити за станом укриттів у Харкові – Терехов
Активісти допомагатимуть стежити за станом укриттів у Харкові – Терехов
15.07.2023
Щомісяця перераховуємо великі суми – Терехов про допомогу ЗСУ з бюджету міста
Щомісяця перераховуємо великі суми – Терехов про допомогу ЗСУ з бюджету міста
15.07.2023

Новини за темою:

18:43
Ворог завдав авіаудару на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ
17:23
«Харківводоканал» підготував до зими насосну станцію у П’ятихатках
16:09
Вашу картку заблоковано. На Харківщині аферисти обдурили людей на 220 тис грн
12:08
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов
10:01
Дані колаборантів з Харківщині, які виїхали в ЄС, вносять до бази Інтерполу

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В Золочеві чиновниця ОВА затвердила неякісний ремонт будинку, що обстріляла РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 20:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексспівробітниці ХОВА повідомили про підозру в службовій недбалості.".