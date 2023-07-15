В Золочеві чиновниця ОВА затвердила неякісний ремонт будинку, що обстріляла РФ

Ексспівробітниці ХОВА повідомили про підозру в службовій недбалості.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні торік між департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством було укладено договір щодо капремонту багатоповерхівки у селищі Золочів. Цей будинок постраждав внаслідок ворожого обстрілу.

«Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності», – додали у прокуратурі.

На той момент працівниця департаменту капітального будівництва ХОВА була відповідальною за ведення техннагляду за капітальним ремонтом будинку.

«Будучи обізнаною з проєктно-кошторисною документацію по будинку, вона не вжила заходів щодо припинення робіт підрядником, не повідомила замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю про невідповідність будівельних робіт в частині фактичних об’ємів. Жінка завізувала і скріпила особистою печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеними обсягами робіт», – зазначили правоохоронці.

Внаслідок службової недбалості підозрюваної державі завдано збитків на майже 200 тисяч гривень.