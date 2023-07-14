На Харківщині почали відбудовувати ще два мости, які зруйнували росіяни (фото)
В Харківській області розпочались роботи з капітальної відбудови ще двох мостів, які були зруйновані минулого року внаслідок збройної агресії РФ.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
З міркувань безпеки локації, де ведуться роботи, у Службі відновлення не назвали, однак зазначили, що дорожники працюють «на основних транспортних маршрутах, щоб якомога швидше налагодити логістичні зв’язки з сусідніми областями та між громадами Харківщини».
Наразі на обох спорудах проводяться підготовчі роботи. А саме, зведення будівельних майданчиків, розчищення території, демонтаж зруйнованих конструкцій та встановлення заходів організації дорожнього руху.
Наразі в регіоні 14 мостів відновлюють капітально та на 8 мостах працюють в межах експлуатаційного утримання. Також на завершальному етапі проєктування ремонту інших мостів на дорогах державного значення.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 16:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області розпочались роботи з капітальної відбудови ще двох мостів, які були зруйновані минулого року внаслідок збройної агресії РФ.".