На Харківщині почали відбудовувати ще два мости, які зруйнували росіяни (фото)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

В Харківській області розпочались роботи з капітальної відбудови ще двох мостів, які були зруйновані минулого року внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

З міркувань безпеки локації, де ведуться роботи, у Службі відновлення не назвали, однак зазначили, що дорожники працюють «на основних транспортних маршрутах, щоб якомога швидше налагодити логістичні зв’язки з сусідніми областями та між громадами Харківщини».

Наразі на обох спорудах проводяться підготовчі роботи. А саме, зведення будівельних майданчиків, розчищення території, демонтаж зруйнованих конструкцій та встановлення заходів організації дорожнього руху.

Наразі в регіоні 14 мостів відновлюють капітально та на 8 мостах працюють в межах експлуатаційного утримання. Також на завершальному етапі проєктування ремонту інших мостів на дорогах державного значення.