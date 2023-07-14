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На Харківщині почали відбудовувати ще два мости, які зруйнували росіяни (фото)

Суспільство 16:28   14.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині почали відбудовувати ще два мости, які зруйнували росіяни (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

В Харківській області розпочались роботи з капітальної відбудови ще двох мостів, які були зруйновані минулого року внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

З міркувань безпеки локації, де ведуться роботи, у Службі відновлення не назвали, однак зазначили, що дорожники працюють «на основних транспортних маршрутах, щоб якомога швидше налагодити логістичні зв’язки з сусідніми областями та між громадами Харківщини».

Наразі на обох спорудах проводяться підготовчі роботи. А саме, зведення будівельних майданчиків, розчищення території, демонтаж зруйнованих конструкцій та встановлення заходів організації дорожнього руху.

Наразі в регіоні 14 мостів відновлюють капітально та на 8 мостах працюють в межах експлуатаційного утримання. Також на завершальному етапі проєктування ремонту інших мостів на дорогах державного значення.

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 16:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області розпочались роботи з капітальної відбудови ще двох мостів, які були зруйновані минулого року внаслідок збройної агресії РФ.".