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На Харківщині поновили тимчасовий міст: тепер там безпечно (фото)

Суспільство 17:46   13.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині поновили тимчасовий міст: тепер там безпечно (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Міст, який відновили після бойових дій на дорозі Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, частково зруйнувався. Дорожники замінили настил.

“У зв’язку з великою інтенсивністю руху вантажних транспортних засобів відбуваються процеси руйнації проїзної частини на штучних спорудах. Як наслідок, на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка ( поблизу села Задонецьке) підрядні організації провели аварійні роботи щодо заміни дерев’яного настилу на тимчасовому мосту”, – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Ремонт тимчасового мосту на Харківщині у селі Задонецьке
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

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Дорожники наголосили, що на дорогах державного значення на Харківщині працюють 17 майданчиків для проведення габаритно-вагового контролю транспорту. Усіх водіїв просять звертати увагу на знаки, що обмежують вагу транспортних засобів, та не перевищувати встановлену швидкість.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 17:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міст, який відновили після бойових дій на дорозі Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, частково зруйнувався. Дорожники замінили настил".