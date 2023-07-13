На Харківщині поновили тимчасовий міст: тепер там безпечно (фото)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Міст, який відновили після бойових дій на дорозі Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, частково зруйнувався. Дорожники замінили настил.

“У зв’язку з великою інтенсивністю руху вантажних транспортних засобів відбуваються процеси руйнації проїзної частини на штучних спорудах. Як наслідок, на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка ( поблизу села Задонецьке) підрядні організації провели аварійні роботи щодо заміни дерев’яного настилу на тимчасовому мосту”, – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Дорожники наголосили, що на дорогах державного значення на Харківщині працюють 17 майданчиків для проведення габаритно-вагового контролю транспорту. Усіх водіїв просять звертати увагу на знаки, що обмежують вагу транспортних засобів, та не перевищувати встановлену швидкість.