На Харківщині будуть затори на дорозі: ремонтують тимчасовий міст
Протягом дня рух буде утруднений дорогою Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині.
“На автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка(в межах села Задонецьке) у зв‘язку з проведенням аварійних робіт на тимчасовій штучній споруді можливе ускладнення руху з 09:00 до 16:00”, — повідомила вранці 12 липня пресслужба шляховиків.
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Служба відновлення звернулася до водіїв із проханням звертати увагу на дорожні знаки та не перешкоджати роботі шляховиків.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом дня рух буде утруднений дорогою Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині".