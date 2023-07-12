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На Харківщині будуть затори на дорозі: ремонтують тимчасовий міст

Суспільство 09:40   12.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині будуть затори на дорозі: ремонтують тимчасовий міст

Протягом дня рух буде утруднений дорогою Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині.

“На автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка(в межах села Задонецьке) у зв‘язку з проведенням аварійних робіт на тимчасовій штучній споруді можливе ускладнення руху з 09:00 до 16:00”, — повідомила вранці 12 липня пресслужба шляховиків.

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Служба відновлення звернулася до водіїв із проханням звертати увагу на дорожні знаки та не перешкоджати роботі шляховиків.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 09:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом дня рух буде утруднений дорогою Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині".