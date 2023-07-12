На Харківщині будуть вибухи: працюють сапери
У ХОВА попередили, що сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети в Ізюмському районі.
“Працюють сапери в Ізюмському районі. З 9:20 до 11:00 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів на дорозі Балаклія-Байрак“, – повідомила пресслужба ХОВА.
Читайте також: ООН допоможе розмінувати поля Харківщини: почати хочуть з невеликих територій
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині будуть вибухи: працюють сапери»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили, що сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети в Ізюмському районі".