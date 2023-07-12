Live
  • Середа 12.07.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

На Харківщині будуть вибухи: працюють сапери

Суспільство 09:32   12.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині будуть вибухи: працюють сапери

У ХОВА попередили, що сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети в Ізюмському районі.

Працюють сапери в Ізюмському районі. З 9:20 до 11:00 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів на дорозі Балаклія-Байрак“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Читайте також: ООН допоможе розмінувати поля Харківщини: почати хочуть з невеликих територій

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов
По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов
12.07.2023
Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ
Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ
12.07.2023
На Харківщині перевіряють ВПО: чи живуть вони там, де вказали
На Харківщині перевіряють ВПО: чи живуть вони там, де вказали
12.07.2023
У Шевченківському районі реконструюють водоводи
У Шевченківському районі реконструюють водоводи
11.07.2023
Контрнаступ ЗСУ позбавляє РФ генералів: одного вбито, іншого звільнено – ISW
Контрнаступ ЗСУ позбавляє РФ генералів: одного вбито, іншого звільнено – ISW
12.07.2023
Більше 500 гаджетів передали школярам Харківщини від ЮНІСЕФ
Більше 500 гаджетів передали школярам Харківщини від ЮНІСЕФ
11.07.2023

Новини за темою:

18:33
Більше 500 гаджетів передали школярам Харківщини від ЮНІСЕФ
15:52
ООН допоможе розмінувати поля Харківщини: почати хочуть з невеликих територій
14:25
Мешканців Харківщини ХОВА попереджає про вибухи
09:23
На Харківщині аграрії засіяли на 20% більше площ, ніж планували
22:25
Навчання офлайн у дві зміни можуть запустити у школі в селі на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині будуть вибухи: працюють сапери»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 09:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили, що сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети в Ізюмському районі".