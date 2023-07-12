На Харківщині будуть вибухи: працюють сапери

У ХОВА попередили, що сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети в Ізюмському районі.

“Працюють сапери в Ізюмському районі. З 9:20 до 11:00 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів на дорозі Балаклія-Байрак“, – повідомила пресслужба ХОВА.