На Харьковщине будут взрывы: работают саперы
В ХОВА предупредили, что саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы в Изюмском районе.
«Работают саперы в Изюмском районе. С 9:20 до 11:00 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов на дороге Балаклея-Байрак», — сообщила пресс-служба ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили, что саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы в Изюмском районе".