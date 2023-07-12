На Харьковщине будут взрывы: работают саперы

В ХОВА предупредили, что саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы в Изюмском районе.

«Работают саперы в Изюмском районе. С 9:20 до 11:00 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов на дороге Балаклея-Байрак», — сообщила пресс-служба ХОВА.