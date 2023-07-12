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На Харьковщине будут взрывы: работают саперы

Общество 09:32   12.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине будут взрывы: работают саперы

В ХОВА предупредили, что саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы в Изюмском районе.

«Работают саперы в Изюмском районе. С 9:20 до 11:00 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов на дороге Балаклея-Байрак», — сообщила пресс-служба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 09:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили, что саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы в Изюмском районе".