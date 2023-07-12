На Харьковщине будут заторы на дороге: ремонтируют временный мост

В течение дня движение будет затруднено по дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине.

«На автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (в пределах села Задонецкое) в связи с проведением аварийных работ на временном искусственном сооружении возможно усложнение движения с 09:00 до 16:00», — сообщила утром 12 июля пресс-служба дорожников.

Служба восстановления обратилась к водителям с просьбой обращать внимание на дорожные знаки и не препятствовать работе дорожников.