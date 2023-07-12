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На Харьковщине будут заторы на дороге: ремонтируют временный мост

Общество 09:40   12.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине будут заторы на дороге: ремонтируют временный мост

В течение дня движение будет затруднено по дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине.

«На автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (в пределах села Задонецкое) в связи с проведением аварийных работ на временном искусственном сооружении возможно усложнение движения с 09:00 до 16:00», — сообщила утром 12 июля пресс-служба дорожников.

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Служба восстановления обратилась к водителям с просьбой обращать внимание на дорожные знаки и не препятствовать работе дорожников.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 09:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение дня движение будет затруднено по дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине".