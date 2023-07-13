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На Харьковщине обновили временный мост: теперь там безопасно (фото)

Общество 17:46   13.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине обновили временный мост: теперь там безопасно (фото) Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Мост, который восстановили после боевых действий на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, частично разрушился. Дорожники заменили настил.

«В связи с большой интенсивностью движения грузовых транспортных средств происходят процессы разрушения проезжей части на искусственных сооружениях. Как следствие, на автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (близ села Задонецкое) подрядные организации провели аварийные работы по замене деревянного настила на временном мосту», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Ремонт временного моста на Харьковщине в селе Задонецкое
Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Дорожники отметили, что на дорогах государственного значения на Харьковщине работают 17 площадок для проведения габаритно-весового контроля транспорта. Всех водителей просят обращать внимание на знаки, ограничивающие вес транспортных средств, и не превышать установленную скорость.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 17:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мост, который восстановили после боевых действий на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, частично разрушился. Дорожники заменили настил".