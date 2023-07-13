На Харьковщине обновили временный мост: теперь там безопасно (фото)

Мост, который восстановили после боевых действий на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, частично разрушился. Дорожники заменили настил.

«В связи с большой интенсивностью движения грузовых транспортных средств происходят процессы разрушения проезжей части на искусственных сооружениях. Как следствие, на автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (близ села Задонецкое) подрядные организации провели аварийные работы по замене деревянного настила на временном мосту», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники отметили, что на дорогах государственного значения на Харьковщине работают 17 площадок для проведения габаритно-весового контроля транспорта. Всех водителей просят обращать внимание на знаки, ограничивающие вес транспортных средств, и не превышать установленную скорость.