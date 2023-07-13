На Харьковщине обновили временный мост: теперь там безопасно (фото)
Мост, который восстановили после боевых действий на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, частично разрушился. Дорожники заменили настил.
«В связи с большой интенсивностью движения грузовых транспортных средств происходят процессы разрушения проезжей части на искусственных сооружениях. Как следствие, на автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (близ села Задонецкое) подрядные организации провели аварийные работы по замене деревянного настила на временном мосту», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Читайте также: На Харьковщине будут заторы на дороге: ремонтируют временный мост
Дорожники отметили, что на дорогах государственного значения на Харьковщине работают 17 площадок для проведения габаритно-весового контроля транспорта. Всех водителей просят обращать внимание на знаки, ограничивающие вес транспортных средств, и не превышать установленную скорость.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине обновили временный мост: теперь там безопасно (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 17:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мост, который восстановили после боевых действий на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, частично разрушился. Дорожники заменили настил".