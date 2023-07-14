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На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне

Общество 16:28   14.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области начались работы по капитальному восстановлению еще двух мостов, разрушенных в прошлом году в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По соображениям безопасности локации, где ведутся работы, в Службе восстановления не назвали, однако отметили, что дорожники работают «на основных транспортных маршрутах, чтобы как можно быстрее наладить логистические связи с соседними областями и громадами Харьковщины».

Сейчас на обоих сооружениях проводятся подготовительные работы. А именно, обустройство строительных площадок, расчистка территории, демонтаж разрушенных конструкций и организация дорожного движения.

В регионе 14 мостов восстанавливают капитально, на 8 — работают в пределах эксплуатационного содержания. Также на завершающем этапе проектирования ремонта других мостов на дорогах государственного значения.

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Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 16:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начались работы по капитальному восстановлению еще двух мостов, разрушенных в прошлом году в результате вооруженной агрессии РФ.".