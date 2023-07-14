На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне

В Харьковской области начались работы по капитальному восстановлению еще двух мостов, разрушенных в прошлом году в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По соображениям безопасности локации, где ведутся работы, в Службе восстановления не назвали, однако отметили, что дорожники работают «на основных транспортных маршрутах, чтобы как можно быстрее наладить логистические связи с соседними областями и громадами Харьковщины».

Сейчас на обоих сооружениях проводятся подготовительные работы. А именно, обустройство строительных площадок, расчистка территории, демонтаж разрушенных конструкций и организация дорожного движения.

В регионе 14 мостов восстанавливают капитально, на 8 — работают в пределах эксплуатационного содержания. Также на завершающем этапе проектирования ремонта других мостов на дорогах государственного значения.