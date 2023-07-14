На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне
В Харьковской области начались работы по капитальному восстановлению еще двух мостов, разрушенных в прошлом году в результате вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
По соображениям безопасности локации, где ведутся работы, в Службе восстановления не назвали, однако отметили, что дорожники работают «на основных транспортных маршрутах, чтобы как можно быстрее наладить логистические связи с соседними областями и громадами Харьковщины».
Сейчас на обоих сооружениях проводятся подготовительные работы. А именно, обустройство строительных площадок, расчистка территории, демонтаж разрушенных конструкций и организация дорожного движения.
В регионе 14 мостов восстанавливают капитально, на 8 — работают в пределах эксплуатационного содержания. Также на завершающем этапе проектирования ремонта других мостов на дорогах государственного значения.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 16:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начались работы по капитальному восстановлению еще двух мостов, разрушенных в прошлом году в результате вооруженной агрессии РФ.".