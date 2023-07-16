4 пострадавших в результате ракетного удара по Харькову – Синегубов

На месте попадания в Основянском районе Харькова возник пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты нанесли удары по Основянскому району Харькова. По предварительным данным, есть 4 пострадавших. На месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий», – рассказал Синегубов.

Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги. Опасность вражеских ракетных ударов остается, предупредил начальник ХОВА.