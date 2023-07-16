4 пострадавших в результате ракетного удара по Харькову – Синегубов
На месте попадания в Основянском районе Харькова возник пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты нанесли удары по Основянскому району Харькова. По предварительным данным, есть 4 пострадавших. На месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий», – рассказал Синегубов.
Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги. Опасность вражеских ракетных ударов остается, предупредил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 19:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте попадания в Основянском районе Харькова возник пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".