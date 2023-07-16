4 постраждалих внаслідок ракетного вдару по Харкову – Синєгубов
На місці влучення в Основ’янському районі Харкова виникла пожежа, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є 4 постраждалих. На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків», – розповів Синєгубов.
Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривогу. Небезпека ворожих ракетних ударів залишається, попередив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 19:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці влучення в Основ’янському районі Харкова виникла пожежа, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".