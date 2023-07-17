Live
  • Понедельник 17.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

Завтра, 18 июля, трамвай на Салтовке в Харькове будет ходить по-иному маршруту

Общество 16:31   17.07.2023
Оксана Якушко
Завтра, 18 июля, трамвай на Салтовке в Харькове будет ходить по-иному маршруту

18 июля транспорт изменит маршрут из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Трамвай по ул. Гольдберговской и ул. Молочной, от пер. Рыбасовского до ул. Георгия Тарасенко, не будет ходить  с 9:00 до 16:00.

В это время трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

Читайте также: 30 электробусов за 15 млн евро планирует закупить мэрия Харькова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Синегубов предположил, почему РФ трижды за сутки ракетами атаковала Харьков
Синегубов предположил, почему РФ трижды за сутки ракетами атаковала Харьков
17.07.2023
Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
17.07.2023
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
16.07.2023
Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия
Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия
17.07.2023
Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении — Маляр
Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении — Маляр
17.07.2023
Принудительную эвакуацию детей объявили в Волчанской громаде – Синегубов
Принудительную эвакуацию детей объявили в Волчанской громаде – Синегубов
17.07.2023

Новости по теме:

15:43
В Харькове нашли клуб, где устраивали закрытые вечеринки для подростков (фото)
14:01
Синегубов предположил, почему РФ трижды за сутки ракетами атаковала Харьков
13:31
3 людей и кота спасли из огня пожарные ГСЧС в Харькове
12:56
В Харькове альпинисты спасли голубя, застрявшего в окне многоэтажки (видео)
12:31
В части Основянского района отключают холодную воду: адреса

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Завтра, 18 июля, трамвай на Салтовке в Харькове будет ходить по-иному маршруту»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 16:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июля транспорт изменит маршрут из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".