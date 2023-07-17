Завтра, 18 июля, трамвай на Салтовке в Харькове будет ходить по-иному маршруту
18 июля транспорт изменит маршрут из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Трамвай по ул. Гольдберговской и ул. Молочной, от пер. Рыбасовского до ул. Георгия Тарасенко, не будет ходить с 9:00 до 16:00.
В это время трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 16:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июля транспорт изменит маршрут из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".