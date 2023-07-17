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Завтра, 18 липня, трамвай на Салтівці у Харкові ходитиме іншим маршрутом

Суспільство 16:31   17.07.2023
Оксана Якушко
Завтра, 18 липня, трамвай на Салтівці у Харкові ходитиме іншим маршрутом

18 липня транспорт змінить маршрут через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Трамвай на вул. Гольдбергівській та вул. Молочної, від пров. Рибасовського до вул. Георгія Тарасенка, не ходитиме з 9:00 до 16:00.

У цей час трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 16:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 липня транспорт змінить маршрут через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.".