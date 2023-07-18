Активисты требуют демонтировать памятник Владимиру Высоцкому в Харькове
Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились на правительственную «горячую линию» с требованием демонтировать памятник советскому актеру, певцу и поэту Владимиру Высоцкому, установленному возле харьковского Дворца спорта.
Об этом МГ «Объектив» рассказал соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков. По его словам, в дальнейшем это обращение должно быть переадресовано Харьковскому горсовету.
В публикации на странице проекта активисты отмечают, что Высоцкий был в Харькове только один раз (в мае 1978 года — ред.)
«Никакой художественной ценности этот объект не имеет. Поэтому демонтаж надо провести немедленно», — считают активисты.
Напомним, памятник Владимиру Высоцкому открыли в Харькове в 2013 году. Вместе со скалодромом под открытым небом он образует спортивно-мемориальный комплекс «Вертикаль». Он был создан по проекту харьковчан Виктора Лившица и Александра Демченко. Высота памятника — более 5 метров. На открытие приезжал сын поэта Никита Высоцкий.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 22:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились на правительственную «горячую линию» с требованием демонтировать памятник советскому актеру, певцу и поэту Владимиру Высоцкому, установленному возле харьковского Дворца спорта.".