Активисты требуют демонтировать памятник Владимиру Высоцкому в Харькове

Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились на правительственную «горячую линию» с требованием демонтировать памятник советскому актеру, певцу и поэту Владимиру Высоцкому, установленному возле харьковского Дворца спорта.

Об этом МГ «Объектив» рассказал соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков. По его словам, в дальнейшем это обращение должно быть переадресовано Харьковскому горсовету.

В публикации на странице проекта активисты отмечают, что Высоцкий был в Харькове только один раз (в мае 1978 года — ред.)

«Никакой художественной ценности этот объект не имеет. Поэтому демонтаж надо провести немедленно», — считают активисты.

Напомним, памятник Владимиру Высоцкому открыли в Харькове в 2013 году. Вместе со скалодромом под открытым небом он образует спортивно-мемориальный комплекс «Вертикаль». Он был создан по проекту харьковчан Виктора Лившица и Александра Демченко. Высота памятника — более 5 метров. На открытие приезжал сын поэта Никита Высоцкий.