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Активисты требуют демонтировать памятник Владимиру Высоцкому в Харькове

Общество 22:46   18.07.2023
Елена Нагорная
Активисты требуют демонтировать памятник Владимиру Высоцкому в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились на правительственную «горячую линию» с требованием демонтировать памятник советскому актеру, певцу и поэту Владимиру Высоцкому, установленному возле харьковского Дворца спорта.

Об этом МГ «Объектив» рассказал соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков. По его словам, в дальнейшем это обращение должно быть переадресовано Харьковскому горсовету.

В публикации на странице проекта активисты отмечают, что Высоцкий был в Харькове только один раз (в мае 1978 года — ред.)

«Никакой художественной ценности этот объект не имеет. Поэтому демонтаж надо провести немедленно», — считают активисты.

Напомним, памятник Владимиру Высоцкому открыли в Харькове в 2013 году. Вместе со скалодромом под открытым небом он образует спортивно-мемориальный комплекс «Вертикаль». Он был создан по проекту харьковчан Виктора Лившица и Александра Демченко. Высота памятника — более 5 метров. На открытие приезжал сын поэта Никита Высоцкий.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 22:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились на правительственную «горячую линию» с требованием демонтировать памятник советскому актеру, певцу и поэту Владимиру Высоцкому, установленному возле харьковского Дворца спорта.".