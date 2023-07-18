Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Володимиру Висоцькому в Харкові
Представники проєкту “Деколонізація. Україна” звернулися на урядову “гарячу лінію” з вимогою демонтувати пам’ятник радянському актору, співаку та поету Володимиру Висоцькому, встановленому біля харківського Палацу спорту.
Про це МГ “Об’єктив” розповів співзасновник проєкту “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков. За його словами, надалі це звернення має бути переадресоване Харківській міськраді.
У публікації на сторінці проєкту активісти зазначають, що Висоцький був у Харкові лише один раз (у травні 1978 року – ред.)
“Жодної мистецької цінності цей об’єкт не має. Тому демонтаж треба провести негайно”, – вважають активісти.
Нагадаємо, пам’ятник Володимиру Висоцькому відкрили у Харкові у 2013 році. Разом зі скеледромом просто неба він утворює спортивно-меморіальний комплекс «Вертикаль». Він був створений за проєктом харків’ян Віктора Лівшиця та Олександра Демченка. Висота пам’ятника – понад 5 метрів. На відкриття приїжджав син поета Микита Висоцький.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Володимиру Висоцькому в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 22:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники проєкту “Деколонізація. Україна” звернулися на урядову “гарячу лінію” з вимогою демонтувати пам’ятник радянському актору, співаку та поету Володимиру Висоцькому, встановленому біля харківського Палацу спорту.".