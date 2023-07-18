На Харьковщине капитально восстановят 20 мостов (фото)

Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине сообщила, что уже разрабатывает документацию про реконструкции и капремонта конструкций.

В области работают 25 временных переправ, но параллельно готовятся проводить капитальные строительные работы.

«Кроме временных мероприятий планируется полноценное восстановление мостовых переходов путем реконструкции (5 объектов) и капитального ремонта (15 объектов). По всем указанным объектам проводим работы по разработке проектной документации», — сообщила пресс-служба СВРИ в Харьковской области.

В проекты обещают включить устройство пешеходных/велопешеходных дорожек, ремонт дорожного покрытия поблизости от мостов, перенос инженерных сетей, а также оборудование освещения, видеонаблюдения и системы мониторинга погодных условий.

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«До конца сентября планируется завершение проектирования по всем объектам восстановления», — проинформировали дорожники.