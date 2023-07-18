На Харьковщине капитально восстановят 20 мостов (фото)
Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине сообщила, что уже разрабатывает документацию про реконструкции и капремонта конструкций.
В области работают 25 временных переправ, но параллельно готовятся проводить капитальные строительные работы.
«Кроме временных мероприятий планируется полноценное восстановление мостовых переходов путем реконструкции (5 объектов) и капитального ремонта (15 объектов). По всем указанным объектам проводим работы по разработке проектной документации», — сообщила пресс-служба СВРИ в Харьковской области.
В проекты обещают включить устройство пешеходных/велопешеходных дорожек, ремонт дорожного покрытия поблизости от мостов, перенос инженерных сетей, а также оборудование освещения, видеонаблюдения и системы мониторинга погодных условий.
Читайте также: В Харькове отремонтируют областную больницу и установят там новый МРТ
«До конца сентября планируется завершение проектирования по всем объектам восстановления», — проинформировали дорожники.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине капитально восстановят 20 мостов (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине сообщила, что уже разрабатывает документацию про реконструкции и капремонта конструкций".