На Харківщині капітально відновлять 20 мостів (фото)

Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині повідомила, що вже розробляє документацію для реконструкції та капремонту конструкцій.

В області працюють 25 тимчасових переправ, але паралельно готуються проводити капітальні будівельні роботи.

“Наразі окрім тимчасових заходів планується повноцінне відновлення мостових переходів шляхом реконструкції (5 об’єктів) та капітального ремонту (15 об’єктів). По всім зазначеним об’єктам проводимо роботи з розроблення проєктної документації. Проєктні рішення пройшли відповідні погодження дорадчих органів та детально переглядаються фахівцями Служби відновлення”, – повідомила пресслужба СВРІ в Харківській області.

У проєкти обіцяють включити влаштування пішохідних/велопішохідних доріжок, ремонт дорожнього покриття поблизу мостів, перенесення інженерних мереж, а також обладнання освітлення, відеоспостереження та системи моніторингу погодних умов.

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“До кінця вересня планується завершення проєктування по всім об’єктам відновлення”, – поінформували шляховики.