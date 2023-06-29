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У Харкові відремонтують обласну лікарню та встановлять там новий МРТ

Суспільство 20:14   29.06.2023
Оксана Горун
У Харкові відремонтують обласну лікарню та встановлять там новий МРТ

Про плани реконструкції під час війни повідомили у ХОВА. У Харкові хочуть привести до норми приймальне відділення ОКЛ.

Реконструкція приймально-діагностичного відділення знадобилася у зв’язку з тим, що Харківську ОКЛ Кабмін визнав Надкластерною медустановою. Тепер її увідповіднюватимуть до стандартів, визначених постановою уряду, пояснили в ХОВА.

“Попередньо вважаємо, що проєкт буде розбитий на три черги. Це пов’язано як з фінансуванням, так і з його технологічністю, щоб не зупиняти роботу приймального відділення”, – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Ремонт ОКБ у Харкові
Фото: пресслужба ХОВА

Заступниця директора обласного департаменту охорони здоров’я Жанна Овчарова уточнила, що також планують відремонтувати приміщення, в якому встановлять новий апарат МРТ. Його регіону планує передати МОЗ.

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“Сьогодні на базі Обласної клінічної лікарні працює один апарат МРТ, який працює з 2003 року і вже не відповідає сучасним стандартам діагностики, морально та технічно застарілий”, – пояснили у пресслужбі ХОВА.

Зараз обговорюють початок підготовчих робіт.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани реконструкції під час війни повідомили у ХОВА. У Харкові хочуть привести до норми приймальне відділення ОКЛ".