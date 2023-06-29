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В Харькове отремонтируют областную больницу и установят там новый МРТ

Общество 20:14   29.06.2023
Оксана Горун
В Харькове отремонтируют областную больницу и установят там новый МРТ Фото: пресс-служба ХОВА

О планах реконструкции во время войны сообщили в ХОВА. В Харькове хотят привести в норму приемное отделение ОКБ.

Реконструкция приемно-диагностическому отделению понадобилась в связи с тем, что Харьковскую ОКБ Кабмин признал Сверхкластерным медучреждением. Теперь ее будут приводить в соответствие со стандартами, обозначенными в постановлении правительства, пояснили в ХОВА.

«Предварительно считаем, что проект будет разбит на три очереди. Это связано как с финансированием, так и с его технологичностью, чтобы не останавливать работу приемного отделения», – рассказал замначальника ХОВА Михаил Харнам.

Ремонт ОКБ в Харькове
Фото: пресс-служба ХОВА

Замдиректора областного департамента здравоохранения Жанна Овчарова уточнила, что также планируют отремонтировать помещение, в котором установят новый аппарат МРТ. Его региону планирует передать Минздрав.

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«Сегодня на базе Областной клинической больницы работает один аппарат МРТ, работающий с 2003 года и уже не соответствующий современным стандартам диагностики, морально и технически устаревший», — пояснили в пресс-службе ХОВА.

На данном этапе обсуждают начало подготовительных работ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 20:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах реконструкции во время войны сообщили в ХОВА. В Харькове хотят привести в норму приемное отделение ОКБ".