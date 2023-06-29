В Харькове отремонтируют областную больницу и установят там новый МРТ

О планах реконструкции во время войны сообщили в ХОВА. В Харькове хотят привести в норму приемное отделение ОКБ.

Реконструкция приемно-диагностическому отделению понадобилась в связи с тем, что Харьковскую ОКБ Кабмин признал Сверхкластерным медучреждением. Теперь ее будут приводить в соответствие со стандартами, обозначенными в постановлении правительства, пояснили в ХОВА.

«Предварительно считаем, что проект будет разбит на три очереди. Это связано как с финансированием, так и с его технологичностью, чтобы не останавливать работу приемного отделения», – рассказал замначальника ХОВА Михаил Харнам.

Замдиректора областного департамента здравоохранения Жанна Овчарова уточнила, что также планируют отремонтировать помещение, в котором установят новый аппарат МРТ. Его региону планирует передать Минздрав.

«Сегодня на базе Областной клинической больницы работает один аппарат МРТ, работающий с 2003 года и уже не соответствующий современным стандартам диагностики, морально и технически устаревший», — пояснили в пресс-службе ХОВА.

На данном этапе обсуждают начало подготовительных работ.